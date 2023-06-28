Михаил Делягин: Рынок умер, а нефть будет жить

Пять преград, которые надо снести, чтобы модернизировать Россию Михаил Делягин На фото: Михаил Делягин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Прошедший Петербургский экономический форум обсуждался в основном с точки зрения масштаба официально подписанных на нем инвестиционных соглашений, недопущения показной демонстрации роскоши во время народных бедствий (истошно отрицаемых одичалыми всех мастей) и очередной манифестации высокопоставленных либеральных могильщиков России, потребовавших нового этапа ее разграбления под привычным псевдонимом приватизации.