БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Михаил Делягин: Рынок умер, а нефть будет жить

Михаил Делягин: Рынок умер, а нефть будет жить

Пять преград, которые надо снести, чтобы модернизировать Россию Михаил Делягин На фото: Михаил Делягин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Прошедший Петербургский экономический форум обсуждался в основном с точки зрения масштаба официально подписанных на нем инвестиционных соглашений, недопущения показной демонстрации роскоши во время народных бедствий (истошно отрицаемых одичалыми всех мастей) и очередной манифестации высокопоставленных либеральных могильщиков России, потребовавших нового этапа ее разграбления под привычным псевдонимом приватизации.

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