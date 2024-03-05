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Крымское информационное агентство

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В Крыму поймали мужчину, 10 лет находившегося в федеральном розыске

В Крыму поймали мужчину, 10 лет находившегося в федеральном розыске

С заявлением о списании 25 тысяч рублей в полицию обратился житель Крыма. По горячим следам правоохранители задержали его родственника, который начиная с 2014 года находился в федеральном розыске за совершение серии краж на территории Раздольненского района.

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