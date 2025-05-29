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Политика как она есть

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Астронавт предсказал скорую встречу с инопланетянами

Астронавт предсказал скорую встречу с инопланетянами

Британский астронавт Тим Пик заявил, что за пределами Земли существует сложная, разумная жизнь. Скорую встречу с инопланетянами он предсказал в беседе с Daily Mail.

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