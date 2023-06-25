Майя Санду: Обращение по случаю Национального дня народного костюма

В последнее воскресенье июня отмечается Национальный день народного костюма. В селах и городах женщины и мужчины, дети и старшее поколение надевают свои ии (сорочки с вышивкой), катринцы или бондицы, отмечая традиции, кровные узы и уважение к нации.