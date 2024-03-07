На «EUROMORE» опубликована новая запись Александра Рара, немецкого политолога, историка, бывшего советника правительства ФРГ: После скандала со сливом содержания закрытого совещания генералов бундесвера в правящих элитах Германии может начаться демонтаж канцлера.
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