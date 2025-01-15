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Царьград

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ФСБ предотвратила попытку подкупа: русским бойцам предлагали $1 млн в Горловке

ФСБ предотвратила попытку подкупа: русским бойцам предлагали $1 млн в Горловке

ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки подкупить русских бойцов в Горловке, ДНР. Разведчик предлагал $1 млн за оставление позиций.

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