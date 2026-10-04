«На мосту нашли его аккуратно сложенные вещи»: в Омске вторую неделю ищут пропавшего студента. Что известно об исчезновении Ильяра Мамлюкаева? 27 сентября в Омске пропал 22-летний Ильяр.
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