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Новости Омска

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«На мосту нашли его аккуратно сложенные вещи»: в Омске вторую неделю ищут

«На мосту нашли его аккуратно сложенные вещи»: в Омске вторую неделю ищут пропавшего студента. Что известно об исчезновении Ильяра Мамлюкаева? 27 сентября в Омске пропал 22-летний Ильяр.

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