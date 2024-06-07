Странный гарем Зашел давеча в Пятерочку передо мной на кассе два молодых незаменимых специалиста пробивают гору банок Балтики 7 (алкогольная!) с десяток банок на двоих ! Скажем так нам бы с друганом этого было бы многовато! Терпеливо дождался когда закончат процесс, ушли уже довольно далеко Говорю кассирше вот и похер им и шариат и вера, ну да! Столичные правоохранители в одной из общаг накрыли странную пижамную пати Так-то правильно, если жена одна, то растет эгоисткой! https://www.
Аксёнов:"Мы больше не допустим того, чтобы наши женщины и дети, боялись по вечерам выходить на улицы из-за преступности мигрантов"
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Нина Грекова
Аксёнову верю, а вот Собянину и Воробьёву - нет.
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2 час.
Геннадий
И опять статья всё вокруг да около. Фамилию кто виноват Аксенов назвать побоялся. Ну а мы тоже не знаем кто разрешил Рахмонову послать к нам заробитчан.
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53 мин.
Андрей Павлов
Даже дочитывать не стал. "Надо... Надо... Будем..." "они являются самым опасным оружием англосаксов в войне с Россией". Аффтар, самым опасным оружием в войне Запада с Россией является продажное российское чиновничество. Именно оно санкционировало завоз мигрантов кишлаками, а не только работников. Именно оно распродавало паспорта и льготы понаехавшим. Именно оно пригревает на своей груди продажных полицаев и судейских. Так что Путину, если он действительно, а не декларативно, хочет сохранить Россию, надо, выражаясь словами Батьки, перетрахивать чиновничьий корпус.
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21 мин.
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