Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • ММ
    Нафига Европе газ? Они же жаловались, что коровы у их фермеров пукают и портят экологию, типа глобальное потепление о...У вас дырка в тру...
  • Андрей Павлов
    Даже дочитывать не стал. "Надо... Надо... Будем..." "они являются самым опасным оружием англосаксов в войне с Россией...Аксёнов:"Мы больш...
  • Геннадий
    И опять статья всё вокруг да около. Фамилию кто виноват Аксенов назвать побоялся. Ну а мы тоже не знаем кто разрешил ...Аксёнов:"Мы больш...

Аксёнов:"Мы больше не допустим того, чтобы наши женщины и дети, боялись по вечерам выходить на улицы из-за преступности мигрантов"

Аксёнов:"Мы больше не допустим того, чтобы наши женщины и дети, боялись по вечерам выходить на улицы из-за преступности мигрантов"

Странный гарем Зашел давеча в Пятерочку передо мной на кассе два молодых незаменимых специалиста пробивают гору банок Балтики 7 (алкогольная!) с десяток  банок на двоих ! Скажем так нам бы с друганом этого было бы многовато! Терпеливо дождался когда закончат процесс, ушли уже довольно далеко  Говорю кассирше вот и похер им и шариат и вера, ну да!  Столичные правоохранители в одной из общаг накрыли странную пижамную пати Так-то правильно, если жена одна, то растет эгоисткой! https://www.

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Комментарии
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Нина Грекова
Аксёнову верю, а вот Собянину и Воробьёву - нет.
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2 час.
Геннадий
И опять статья всё вокруг да около. Фамилию кто виноват Аксенов назвать побоялся. Ну а мы тоже не знаем кто разрешил Рахмонову послать к нам заробитчан.
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53 мин.
Андрей Павлов
Даже дочитывать не стал. &quot;Надо... Надо... Будем...&quot; &quot;они являются самым опасным оружием англосаксов в войне с Россией&quot;. Аффтар, самым опасным оружием в войне Запада с Россией является продажное российское чиновничество. Именно оно санкционировало завоз мигрантов  кишлаками, а не только работников. Именно оно распродавало паспорта и льготы понаехавшим. Именно оно пригревает на своей груди продажных полицаев и судейских. Так что Путину, если он действительно, а не декларативно, хочет сохранить Россию, надо, выражаясь словами Батьки, перетрахивать чиновничьий корпус.
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21 мин.

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