Тренер сборной Нигерии Шелль: клубы не очень хотят отпускать игроков в Россию

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль рассказал, почему его команда приехала без главных звезд на товарищеский матч с Россией, заявив, что клубы не очень хотят отпускать игроков, сообщает Sport24.
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