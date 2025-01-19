Новые правила США: Правил больше нет, есть только сила

Громкие заявления нового президента США Дональда Трампа о присоединении или установлении контроля Америки над Канадой, Гренландией и Панамским каналом многими на Западе, да и в нашем экспертном сообществе были восприняты как проявления необузданной натуры шоу-мена, так и не излечившегося от желания быть в центре внимания и мировой повестки.