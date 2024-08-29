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Сама виновата: Дженни Ортега спровоцировала слухи о себе и Деппе

Сама виновата: Дженни Ортега спровоцировала слухи о себе и Деппе

Актриса отреагировала на обвинения в свой адрес. Дженна Ортега возмущена слухами о романе в Деппом LEGION-MEDIA21-летняя Дженна Ортега, звезда сериала Wednesday, спин-оффа комедийного ужастика «Семейка Адамс», не скрывает своего негодования.

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