Сама виновата: Дженни Ортега спровоцировала слухи о себе и Деппе

Актриса отреагировала на обвинения в свой адрес. Дженна Ортега возмущена слухами о романе в Деппом LEGION-MEDIA21-летняя Дженна Ортега, звезда сериала Wednesday, спин-оффа комедийного ужастика «Семейка Адамс», не скрывает своего негодования.