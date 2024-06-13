Кинопоказ к 225-летию Пушкина в Токио прошел при полном аншлаге

В Токио прошел кинопоказ, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Показ состоялся в токийском зале «Хамарикю Асахи холл» в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии, сообщает ТАСС.
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