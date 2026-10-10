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Соболев о судействе в матче с «Краснодаром»: «Хорошо, что пенальти не поставили. Нытья бы было на всю страну опять»

Соболев о судействе в матче с «Краснодаром»: «Хорошо, что пенальти не поставили. Нытья бы было на всю страну опять»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил решение судьи Инала Танашева в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2) не давать пенальти на 65-й минуте в пользу гостей после падения форварда Максима Глушенкова.

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