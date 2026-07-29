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ФедералПресс

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Колледж круче МГУ: конкурс на сварщика и медсестру побил университетские рекорды

Колледж круче МГУ: конкурс на сварщика и медсестру побил университетские рекорды

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. В московские колледжи в этом году поступить сложнее, чем в МГУ: на специальность медсестры и медбрата претендуют до 18 человек на место, тогда как в университете Ломоносова конкурс составляет около 11 человек.

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