Колледж круче МГУ: конкурс на сварщика и медсестру побил университетские рекорды

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. В московские колледжи в этом году поступить сложнее, чем в МГУ: на специальность медсестры и медбрата претендуют до 18 человек на место, тогда как в университете Ломоносова конкурс составляет около 11 человек.
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