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Час расплаты пробил и Россия с процентами возвращает своё. Путин перевозит промышленность ЕС в Россию

Час расплаты пробил и Россия с процентами возвращает своё. Путин перевозит промышленность ЕС в Россию

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Ну что, побег европейского капитала начался, как этого и хотели англосаксы, только не в США, а в Россию, о чём сегодня и расскажем.

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