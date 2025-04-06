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В Турции погибла «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган

В Турции погибла «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган

В Турции погибла 27-летняя Гюлер Эрдоган, обладательницы титула «Мисс Европа — Косово». Инцидент произошел вечером 1 апреля, когда модель после посещения ночного клуба села за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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