В Турции погибла «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган

В Турции погибла 27-летняя Гюлер Эрдоган, обладательницы титула «Мисс Европа — Косово». Инцидент произошел вечером 1 апреля, когда модель после посещения ночного клуба села за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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