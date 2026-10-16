Президент США Дональд Трамп отверг слухи об увольнении Сюзан Уайлс, главы своего аппарата. Издание Politico в четверг сообщило о возможной отставке, но Дональд Трамп назвал эту информацию фейком, заявив, что вероятность такого шага равна нулю.
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