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«Сергей Глушко поступил как настоящий мужчина», – бывшая невеста Гришечкина рассказала, кто спас Захарову на похоронах

«Сергей Глушко поступил как настоящий мужчина», – бывшая невеста Гришечкина рассказала, кто спас Захарову на похоронах

Юлия Захарова. Фото 24newnews.ru На похороны актера Вячеслава Гришечкина, который ушел из жизни в сентябре в возрасте 62 лет из-за проблем с сердцем, пришли его близкие, друзья и коллеги.

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