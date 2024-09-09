Военный: антидроновые ружья теряют актуальность на переднем крае в зоне СВО

Антидроновые ружья постепенно теряют свою актуальность на переднем крае боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил командир одного из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), слова которого передает ТАСС.
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