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Военный: антидроновые ружья теряют актуальность на переднем крае в зоне СВО

Военный: антидроновые ружья теряют актуальность на переднем крае в зоне СВО

Антидроновые ружья постепенно теряют свою актуальность на переднем крае боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил командир одного из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), слова которого передает ТАСС.

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