Медвежий угол
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Медвежий угол

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Все по закону: суд не стал арестовывать приезжих-рабовладельцев из Азербайджана, которые 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабстве

Все по закону: суд не стал арестовывать приезжих-рабовладельцев из Азербайджана, которые 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабстве

Avia.pro - СМИ В Новокузнецке разыгралась история, от которой кровь стынет в жилах.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Этих давно пора &quot;в расход&quot;! Создавайте вооруженные Русские Общины! Защищайте российский народ от зверья!
Ответить
2 час.
С
Серега
А при чëм тут-судьи?! Им была дана команда-от местных властей, на корню-купленая диаспорами!
Ответить
2 час.
Владимир Елкин
Не работает правосудие - начнет работать народная мстительность! Этого власть хочет?
Ответить
1 час.
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