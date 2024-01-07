НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Елизавета Каплина: «Гонкой довольна – холодно, но справилась со стрельбой. 19 из 20 выстрелов были точными, один меня чуть-чуть подвел»

Каплина заняла третье место с одним промахом, победила белоруска Анна Сола.  «Я больше настраивалась на стрельбу, потому что ходом я чувствую себя хорошо, можно даже сказать – отлично.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх