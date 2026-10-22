Actor Tom Skerritt, who won an Emmy for Picket Fences and whose movie roles included Top Gun and Alien, has died at age 93 - read our obituary.
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