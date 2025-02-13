Расчет ЗРК «Тор-М1» сбил беспилотники Shark ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Центр» сбили два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Shark Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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