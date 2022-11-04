Режим работы объектов почтовой связи в праздничные и предпраздничные дни изменен в Могилевской области.

В связи с предстоящими праздничными днями Белпочта изменила режим работы объектов почтовой связи.Так, 6 ноября (воскресенье) городские и сельские отделения почтовой связи, в том числе и в Могилевской области работают по установленному режиму работы.
В связи с предстоящими праздничными днями Белпочта изменила режим работы объектов почтовой связи.Так, 6 ноября (воскресенье) городские и сельские отделения почтовой связи, в том числе и в Могилевской области работают по установленному режиму работы.
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