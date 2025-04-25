В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции вместе с мобильным центром «Лаборатория безопасности» напомнили школьниками правила дорожного движения

Начальник отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Чамзинский» Антон Савельев и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анна Качалова совместно с представителями центра «Лаборатория безопасности» провели профилактические мероприятия с учениками МБОУ «Большеберезниковская СОШ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии