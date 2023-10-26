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«Нейтральная» Молдова проводит очередные совместные учения с армией США 

«Нейтральная» Молдова проводит очередные совместные учения с армией США 

По молдавским дорогам вновь передвигается военная техника НАТО, пугая местных жителей. Очередные совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner проходят в учебном центре авиационного полка «Дечебал» в Маркулештах на севере Молдовы, сообщает сайт минобороны РМ.

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Комментарии
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Лев Добрый
Молдову пора брать за задницу и малость потрясти, чтобы знали скоты, как досаждать России!👀👍👈😜
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