В МВД раскрыли результаты проверки жёсткого задержания министра МЧС Чечни Цакаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров на данный момент никак не отреагировал на обнародование результатов проверки, которые озвучили в МВДРезультаты проверки по инциденту с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевым на КПП Герзельский мост в Дагестане раскрыли в ГУ МВД России по Северному Кавказу: генерал нарушил ПДД и оказал сопротивление сотрудникам полиции.