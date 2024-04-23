В МВД раскрыли результаты проверки жёсткого задержания министра МЧС Чечни Цакаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров на данный момент никак не отреагировал на обнародование результатов проверки, которые озвучили в МВДРезультаты проверки по инциденту с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевым на КПП Герзельский мост в Дагестане раскрыли в ГУ МВД России по Северному Кавказу: генерал нарушил ПДД и оказал сопротивление сотрудникам полиции.
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