Эксперты рассказали о нацеленных на российскую инфраструктуру кибератаках

Россия находится на втором месте по числу нацеленных на нее кибератак, на первом — США, следует из данных центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», с которыми ознакомились «Известия» 6 декабря.
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