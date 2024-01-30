Сколько человек посетило курсы Муниципального центра образования взрослых

В период с июня по декабрь 2023 года чуть более 1800 граждан посетили курсы и мероприятия по личному, профессиональному развитию и гражданскому образованию, которые бесплатно предлагал Муниципальный центр обучения и образования взрослых.
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