"Зачем этот пафос?": Челябинск заказал лазерное шоу за 7 млн рублей

Горожане в соцсетях уже отозвались критикой.Дорогостоящее лазерное шоу устроят в челябинском парке. Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина" потратит на монтаж/демонтаж оборудования и работу светового лазерного шоу более 7 млн рублей.