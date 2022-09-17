Число смертей из-за коронавируса в мире превысило 6,5 млн

Бизнес и финансы

Сюжет Пандемия коронавируса нового типа, распространившегося из Китая Число официально зарегистрированных смертей из-за коронавируса в мире превысило 6,5 млн, а количество заразившихся — 608 млн, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).