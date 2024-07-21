Yomiuri: США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием

Япония и США составят первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, в котором будет прописана решимость Вашингтона защищать Токио в том числе с использованием ядерного оружия, сообщили в газете Yomiuri cо ссылкой на источники.
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