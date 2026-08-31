Новая Москва шокирована: 46-летнюю женщину, капитана ВС РФ, зарезал мигрант-подросток Юрий Московский: Диаспоры должны понимать — каждое жесткое преступление ударит по их среде очень больно Игорь Землянский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Юрий Московский Конный пруд в Новой Москве — место, которое ещё недавно считалось одним из самых тихих уголков стремительно растущей Коммунарки.
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России мигранты не нужны.
Белорусы обходятся без мигрантов, обойдёмся и мы.
Хозяевами страны стали гости с юга.
Идёт кишлакоизация и аулоизация страны!
Для кого-то мигранты -проблемы , для кого-то -возможность стать ещё богаче!!
Ну что, Владимир Владимирович, чего еще нам ждать от таких "друзей"?
Вмесвто с его семьёй посадить лет на 15...А там просто ВЫГНАТЬ без права въезда...Та его его родители так воспитали (к неверным)
Как такое возможно на русской земое. Резать женщин немыслимо. Нач полиции уволить. Губерната с депутатами и правительством - переизбрать.
У нас не рук, а мозгов организовать работу не хватает. О каком гражданстве и воссоединении семей может идти речь в отношении людей, приехавших на заработки? В ответ: бла-бла о «дружбе народов».
Пустая болтовня Московского, оправдывающая миграцию! Для чего размещать подобные посты?