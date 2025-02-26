УФУ: при вспышке комета 12P/Pons–Brooks теряет объем вещества сравнимый с озером Ильмень

Международная группа ученых, в состав которой вошли ученые из Уральского Федерального Университета (УрФУ), отследила и детально задокументировала 16 вспышек кометы 12P/Pons–Brooks во время ее недавнего возвращения.
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