Судно окутано дымом. В Петербурге загорелся ремонтируемый корабль "Адмирал Макаров" - подробности

Пожар на судне произошёл в Кронштадском районе Санкт-Петербурга. Загорелся ремонтируемый корабль.Инцидент с возгоранием судна произошёл в Санкт-Петербурге, в Кронштадском районе.
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