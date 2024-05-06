Катерина Мурашова: как дети льстят и манипулируют, и что с этим делать

Этот рассказ — не запутанная семейная история и не случай психотерапии. Скорее, это очередная притча про то, каким удивительным и разнообразным может быть мир человеческой психики, с которым каждый из нас сталкивается ежедневно, и как порой трудно дать его проявлениям однозначную оценку.