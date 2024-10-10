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Иранские парламентарии написали письмо в Высший совет нацбезопасности с призывом создать ядерную бомбу

Иранские парламентарии написали письмо в Высший совет нацбезопасности с призывом создать ядерную бомбу

Разговоры о том, что Иран как никогда близок к созданию собственного ядерного оружия, идут не первый год.

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