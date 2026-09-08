Тамбовская область лидирует по реализации программы социальной газифицикации

Промежуточные итоги исполнения социальной газификации обсудили на заседании регионального штаба. На протяжении последних лет Тамбовская область является одним из лидеров программы.
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