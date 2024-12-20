На кадры Черноморского побережья, куда выбрасывает мазут после аварии на двух нефтяных танкерах "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", смотреть спокойно невозможно.
Путину сказали, что виноват капитан нефтетанкера, но вот что выяснилось со слов капитана
Комментарии
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Олег Самойлов
Неужели? А Арктику чистит ТОЛКО государство? Ну, и, естественно, эти танкеры ТОЧНО частные?
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34 мин.
нн
наталья никифорова
Чиновники на местах это непробиваемая короста. Они спасая свою шкуру врут как сивые мерины и ничего не боятся. Путин же не может знать, что творится на самом деле. Ему докладывают и он ссылается на полученные сведения, да и вообще, почему один человек должен отвечать за гигантскую страну и 150 млн человек. Просто чиновники не желают ничего делать пока не получат пи...лей сверху. Тогда они начинают для вида шевелиться и рапортовать о выполненной работе, а потом опять впадают " в спячку и это продолжается еще со времен основания государства российского и непобедимо. Я помню, как в советское время ходила поговорка:"всякая инициатива наказуема" и анекдот : "висунься, висунься, посмотгим чем ты завтга висовываться будешь" и это уже у наших чинуш засело на генетическом уровне.
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28 мин.
Олег Самойлов
Это верно наталья никифорова молвит! Мне вот только интересно, какова оплата за бред во вред России?
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22 мин.
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