smi.media

171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Вбивство правый сектор Украины не считает преступлением:идёт зачистка несогласных. Нацизм в Украине никто не отменял!Обіцяв зупиняти м...
  • Алексей
    Все правильно, нужно обязательно в список иностранных агентов включить "ЕР".Благотворительные...
  • Володя
    кому ты на"уй нужна в РоссииТихановская заяви...

АТОР: Туристы аннулировали 40% туров в Казань

АТОР: Туристы аннулировали 40% туров в Казань

Туристы аннулировали 40% туров в Казань на период длинных выходных.Отказы и перебронирования путевок коснулись Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Крыма, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх