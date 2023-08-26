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Шнайдер упустила семь матчболов в квалификации US Open

85-я ракетка мира Диана Шнайдер проиграла Эльзе Жакмо во втором круге квалификации US Open. Матч закончился со счетом 6:7(5), 7:5, 6:3.

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