Уже не помогут и это чистое суеверие: священник объяснил, почему нельзя класть вещи в гроб к умершему Ольга БезродняяРусская православная церковь (РПЦ) разъяснила, что материальные ценности теряют своё значение после смерти человека.
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