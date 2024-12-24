В СПЧ удивились радости из-за отзыва разрешения на религиозное многоженство

Член СПЧ Кабанов: реакция на отзыв разрешения на многоженство слишком позитивна Сообщения об отзыве Духовным управлением мусульман (ДУМ) фетвы (постановления богословов) о разрешении религиозного многоженства вызвали слишком позитивную реакцию.