В СПЧ удивились радости из-за отзыва разрешения на религиозное многоженство

Член СПЧ Кабанов: реакция на отзыв разрешения на многоженство слишком позитивна Сообщения об отзыве Духовным управлением мусульман (ДУМ) фетвы (постановления богословов) о разрешении религиозного многоженства вызвали слишком позитивную реакцию.
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