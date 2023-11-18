Правовой статус детей до рождения могут урегулировать

Законодательное закрепление прав детей, которые еще не успели родиться, по мнению депутатов и экспертов, поможет защитить традиционные христианские ценности, поддержать институты материнства и детства, расширить возможности и решить проблемы медицины плода.
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