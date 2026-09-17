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Пятый канал

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Школьная физра выходит за рамки: детям предложили 24 новых варианта занятий

Школьная физра выходит за рамки: детям предложили 24 новых варианта занятий

Российские школьники смогут заниматься на физкультуре боевыми единоборствами или теннисом. В список доступных дисциплин вошли 24 направления: даже скалолазание и спортивный туризм.

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