Россия вознамерилась создать в Мали заведение по обработке золота

Власти Мали заявили о заключении соглашения с Россией о возведении завода по переработке золота. По словам министра экономики и финансов Мали Алуссени Сану, строительство предприятия позволит контролировать добычу золота и правильно собирать налоги и пошлины.
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