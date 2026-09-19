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«Дружественный огонь» на грани: почему Польша едва не сбила МиГ-29 ВСУ

«Дружественный огонь» на грани: почему Польша едва не сбила МиГ-29 ВСУ

Оперативное командование Вооружённых сил Польши регулярно поднимает в воздух дежурные истребители и приводит в готовность наземные РЛС и системы ПВО в качестве превентивной меры во время нанесения массированных ударов со стороны России по территории Украины.

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