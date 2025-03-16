Захарова: на данный момент санкции с Рубио не сняты

Global Look Press/Freddie Everett/Us State /Keystone Press Agency Санкции России с госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в настоящий момент не сняты, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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