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FiNE NEWS

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Четыре партии преодолели 5%-ный барьер и прошли в Госдуму по спискам

По предварительным итогам выборов в Государственную Думу девятого созыва, которые проходили с 18 по 20 сентября, четыре партии преодолели пятипроцентный барьер и получили право на представление в нижней палате парламента.

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