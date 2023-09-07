Богомаз: ПВО сбила беспилотник над Брянском, поврежден вокзал и машины

Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей, - сообщил 7 сентября в соцсетях губернатор Бря .
Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей, - сообщил 7 сентября в соцсетях губернатор Бря .
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